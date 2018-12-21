İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'nde 6 katlı binanın 2'nci katında poşet üretimi yapan bir atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören iş yeri çalışanları itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yapılan müdahalenin ardından yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle atölyede hasar meydana geldi.
Küçükçekmece'de atölye yangını
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Küçükçekmece'de poşet üretimi yapan atölyede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'nde 6 katlı binanın 2'nci katında poşet üretimi yapan bir atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.