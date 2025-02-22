Küçükçekmece'de atölye yangını: Çatıda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

İstanbul Küçükçekmece'de mobilya atölyesinde çıkan yangın bitişikteki iki binaya sıçradı. Dumanların sardığı binalarda mahsur kalan 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Küçükçekmece'de atölye yangını: Çatıda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

saat 23.45 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak'taki 4 katlı binada bulunan mobilya atölyesinde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki iki binaya sıçradı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yoğun dumandan etkilenerek binanın çatısına çıkan 6 kişi burada mahsur kaldı.

ekipleri yangına müdahale etti, mahsur kalan kişileri merdivenli araç ile kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansta tedavileri yapılan 6 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de atölye yangını: Çatıda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - 1

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