Küçükçekmece'de balkon çöktü, deprem paniği yaşandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi Yurtkur Sokak'ta bulunan bir sitedeki 4 katlı binanın 3. katındaki dairenin balkonu saat 06.00 sıralarında çöktü.
Çöken balkon, bir alt kattaki dairenin balkonuna da zarar verdi.
Sesler üzerine korkarak dışarı çıkan bina sakinleri balkonun çöktüğünü gördü. Olayda yaralanan olmadı.
Site yönetimi, korkulacak bir şeyin olmadığını ve sitede yaşayanların evlerinde kalabileceklerini söyledi.
''DEPREM OLDU SANDIK''
Bir site sakini, "Deprem oldu sandık. İnsan korkuyor sonuçta. Kimsede herhangi bir yaralanma olmadı." dedi.