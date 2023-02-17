Küçükçekmece'de balkon çöktü, deprem paniği yaşandı

İstanbul Küçükçekmece'de, bir site içerisinde bulunan 3. kattaki dairenin balkonu çöktü. Alt kattaki balkon da zarar görürken, site sakinleri deprem olduğunu sanarak kısa süreli panik yaşadı.

Küçükçekmece'de balkon çöktü, deprem paniği yaşandı

'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi Yurtkur Sokak'ta bulunan bir sitedeki 4 katlı binanın 3. katındaki dairenin balkonu saat 06.00 sıralarında çöktü.

Çöken balkon, bir alt kattaki dairenin balkonuna da zarar verdi.

Küçükçekmece'de balkon çöktü, deprem paniği yaşandı - 1

Sesler üzerine korkarak dışarı çıkan bina sakinleri balkonun çöktüğünü gördü. Olayda yaralanan olmadı.

Site yönetimi, korkulacak bir şeyin olmadığını ve sitede yaşayanların evlerinde kalabileceklerini söyledi.

Küçükçekmece'de balkon çöktü, deprem paniği yaşandı - 2

''DEPREM OLDU SANDIK''

Bir site sakini, " oldu sandık. İnsan korkuyor sonuçta. Kimsede herhangi bir yaralanma olmadı." dedi.

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