Küçükçekmece'de baz istasyonunda yangın
01.03.2026 16:31
Alev alev yanan baz istasyonu kullanılamaz hale geldi. (Foto: Arşiv)
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, bir direkte bulunan baz istasyonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında, bir baz istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alev alev yanan direkteki baz istasyonu kısa sürede küle döndü.
O anlar paniğe neden olurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.