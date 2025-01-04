Küçükçekmece'de binaya silahlı saldırı

Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak’taki binaya, motosikletli oldukları öğrenilen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.



Olayda yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, sokakta 5 boş kovan buldu.



Saldırının, binada oturan ve 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen kişiye yönelik olduğu öne sürüldü.



Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.