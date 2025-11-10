Küçükçekmece’de bir kişi iş yerinde ölü bulundu

Halkalı Merkez Mahallesi’nde, 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinden gelen silah seslerini duyunlar 112 Acil Servise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine giren polis ve sağlık ekipleri, bir kişinin iş yerinde kanlar içinde yattığını gördü.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemede, şahsın öldüğü yerde tüfek olduğu tespit edildi. Şahsın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.