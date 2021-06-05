Küçükçekmece'de bir tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı

Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde içinde 4 kişinin olduğu bir tekne alabora oldu. Başka bir teknenin yardımına gittiği 4 kişi kurtarıldı. Sahil güvenlik ekiplerinin batan tekneyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DHA 05.06.2021 - 23:18

Küçükçekmece'de bir tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı

Olay akşam saatlerinde Menekşe Sahili'nde yaşandı. İddiaya göre, sahilden denizin açıklarına çıkan bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. İçinde 4 kişinin bulduğu teknenin battığını görenler, durumu ekiplere haber verdi. Sahilden çıkan başka bir tekne, denizde bulunan 4 kişiyi kurtararak sahile getirdi. 

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tekneden kurtarılan 4 kişinin sağlık durumu olay yerine gelen ambulansta kontrol edildi. Teknenin batma sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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