Küçükçekmece'de boşaltılan sitede yangın
07.06.2026 22:49
DHA
Boşaltılan sitede yangın çıktı
Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan sitede hurda malzemeler yanmaya başladı. Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Gültepe Mahallesi D-100 kara yolu kenarındaki sitenin bahçesinde bulunan hurda malzemeler bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler sitedeki binaların alt katlarına sıçradı.
Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.