Küçükçekmece'de boşanmak isteyen eşine saldırdı

Olay, pazar günü saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy Mahallesi'nde meydana geldi.

19 yıllık evli olan Mihriban Özkan, eşinin kötü alışkınlıklarından dolayı boşanmak istedi. Eşi Bilal Özkan ise boşanma kararının ardından evi terk etti. Boşanma kararına itiraz eden Bilal Özkan, eşine ve çocuklarına tehdit dolu mesajlar atmaya başladı.

Ölüm tehditlerine maruz kalan talihsiz kadın, karakola giderek şikayetçi oldu. Mihriban Özkan uzaklaştırma kararı çıkarınca daha çok öfkelenen şahıs, eşine ve çocuklarına tehditlerine devam etti.

Eşini takip eden Bilal Özkan, iş yerinde Mihriban Özkan'a bıçakla saldırarak, bir yandan da tekme ve yumruklarla dövdü.