Küçükçekmece'de deprem sonrası mühürlenen 9 bina boşaltıldı

"ÇATLAKLAR 99 DEPREMİNDEN KALDI"



Bina sakinlerinden Zeynep Can da yapıdaki çatlakların 1999 depreminden kaldığını dile getirdi.



Can, evden çıkmalarına dair kendilerine belge verilmediğini vurgulayarak, "Eşimin engelli raporu var, kalp hastası. Nereye gidelim? Arabada sabahladık." dedi.



Bengisu Gözütok ise riskin farkında oldukları için mühürlenen binadaki evlerini iki yıl önce boşalttıklarını kaydederek, "Bizim sağlığımız için çok da iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım bir an önce dönüşüme gireriz." diye konuştu.

İLÇEDE 570 İHBAR YAPILDI



Edinilen bilgiye göre, ilçedeki 570 ihbardan 140'ının kontrolü, belediye ekiplerince yapıldı.



Geriye kalan ihbarların kontrolünün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince sağlanacağı, kontroller sonrasında binaların durumuna göre gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi.