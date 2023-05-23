Küçükçekmece'de direksiyon parkurunda eğitim yaparken otomobille dereye uçtu

Ailesiyle birlikte Küçükçekmece'de bulunan sürücü parkuruna gelen Huriye Yılmaz, otomobilin kontrolünü kaybedince ailesiyle birlikte dereye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de direksiyon parkurunda eğitim yaparken otomobille dereye uçtu

Küçükçekmece Atakent Mahallesi Menekşe Parkı'nda iddiaya göre otomobil sürmek için, otomobiliyle sürücü parkuruna gelen Huriye Yılmaz, geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce bir ağaca çarpan otomobil ardından bariyerleri de aşarak dere yatağına uçtu.

Küçükçekmece'de direksiyon parkurunda eğitim yaparken otomobille dereye uçtu - 1

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlıklı ekipleri sevk edildi. Kazada Huriye Yılmaz ve yanında bulunan 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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