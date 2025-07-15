Küçükçekmece'de doğalgaz borusunda patlamada

Söğütlüçeşme Mahallesi 3. Erguvan Sokak’ta yapılan kazı çalışmaları sırasında, doğal gaz borusunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.



Patlama sırasında bölgede çalışan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İSKİ) görevli 2 personel hafif yaralandı.



Patlamanın etkisiyle çevredeki bir binada hasar oluştu, bölgede bulunan bir kepçe de zarar gördü.