Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposu yandı

Yangın, saat 00.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Çamlıca Sokak'taki geri dönüşüm deposunda çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 2 katlı geri dönüşüm deposundan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada alevler tüm binayı sardı.



İTFAİYE ERİ YANAN BİNADAKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale etti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Yangın çıkan binada bulunan Türk bayrağını gören bir itfaiye eri merdiven yardımıyla bayrağı bulunduğu yerden alarak ekip aracına koydu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, depoda hasar meydana geldi.



İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.