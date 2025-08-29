Küçükçekmece’de güzellik merkezlerine operasyon: 18 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Küçükçekmece’de faaliyet gösteren 14 güzellik merkezine yönelik "Nitelikli dolandırıcılık", '"Açığa imzanın kötüye kullanılması" ve "Bedelsiz senedi kullanma" suçları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan kontrollerde, 3 iş yerine "Ruhsatsız sağlık hizmeti vermek" suçundan işlem yapıldı. İşlem yapılan iş yerlerinin sahipleri ve hanutçuluk yaptıkları belirlenen bazı kişiler olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı hakkında ev hapsi kararı verilirken, 12 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.