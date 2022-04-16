Küçükçekmece'de iki kadın yol kesip otomobilin camlarını kırdı

Küçükçekmece'de, trafikte yol verme tartışmasında iki kadın, önünü kestikleri kadın sürücünün otomobiline tekmeler savurup camlarını kırdı.

Haberler - DHA 16.04.2022 - 12:10 | Son Güncelleme : 16.04.2022 - 13:24

Küçükçekmece'de iki kadın yol kesip otomobilin camlarını kırdı

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Küçükçekmece'de iki kadın, önünü kestikleri kadın sürücünün otomobiline saldırdı.

Olay, 13 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinde Halkalı Mahallesi'nde bir caddede yaşandı.

İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan kadın, yolu kapattıkları gerekçesiyle önündeki kişilere korna çaldı.

Yolun açılmasıyla kadın aracıyla uzaklaşırken, korna çaldığı iki kadın otomobilleriyle takibe başladı. Kadınlar otomobilleriyle önünü kestikleri kadının otomobiline saldırmaya başladı.

Kadınlar, otomobilin cam ve aynalarını kırıp, tekmeler savurdu. Çevredekilerin müdahalesiyle iki kadın araçlarına tekrar binip uzaklaştı. 

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadığı korku dolu anların ardından kadın sürücü, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polisler, saldırganları yakalayarak ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Her iki kadın için de "Mala zarar verme" suçundan adli işlem başlatıldı. 

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