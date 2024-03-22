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Küçükçekmece'de iki katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Küçükçekmece'de iki katlı binanın giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de iki katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

İstasyon Mahallesi Hasanpaşa Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katındaki dairenin salonundan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken, çevrede bulunan vatandaşların da yardımıyla dairede mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

sonrası dairede hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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