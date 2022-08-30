Küçükçekmece'de inşaatın temel kazısı sırasında yol çöktü

İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Yolun çöken kısmına ve kaldırıma duba ile şeritler çekildi.

Haberler - DHA 30.08.2022 - 13:19

Küçükçekmece'de inşaatın temel kazısı sırasında yol çöktü

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'da bir inşaat firmasının çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.

Kaldırımda ve yolda derin yarıklar oluşurken inşaatın içinde de istinat duvarlarında kısmı çekmeleri meydana geldi.

Yolun çöken kısmına ve kaldırıma duba ile şeritler çekildi. Vatandaşlar çökme tehlikesi bulunmasına rağmen yoldan ve kaldırımdan geçmeye devam etti. Yol ve kaldırımda oluşan yarık ve çekmeleri ise drone ile havadan görüntülendi.

Yolun tehlikeli olduğunu söyleyen Şuayip Yanmaz “Yol çok tehlikeli her an kayıp gidecek gibi duruyor. İki üç karış yarılmış. Her an göçebilir hiç bir tedbir alınmamış” dedi.

"BİNALARIN TAMAMI RİSK ALTINDA"

Evlerinde risk altında olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Yaklaşık iki aydır burada inşaat devam ediyor.Bir iki haftadır burada bir çöküntü meydana geldi. Kaldırımlardan başladı bu çöküntü sonra yolun çöktüğünü görüyoruz. Binaların tamamı risk altında" diye konuştu.

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