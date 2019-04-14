İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çökmenin olduğu alanı şerit çekerek kapattı.
Olayda yaralanma ya da can kaybının olmadığı öğrenildi.
Küçükçekmece'de istinat duvarı çöktü
DHATürkiye
İstanbul Küçükçekmece'de yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü.