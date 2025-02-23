Küçükçekmece'de kaçak sigara operasyonu

Olay, 21 Şubat Cumartesi günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'sahte sigara üretiliyor' ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendirerek çalışma başlatan polis ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı.

Ekiplerce, iş yerinde yapılan aramada 2 adet tütün doldurma makinesi, 150 paket bandrolsüz boş makaron, 248 paket bandrolsüz doldurulmuş makaron, 73,8 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Öte yandan olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alırken iş yeri belediye ekiplerince mühürlendi.