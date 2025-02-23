Küçükçekmece'de kaçak sigara operasyonu
Küçükçekmece'de kaçak sigara üretildiği tespit edilen adrese yapılan operasyonda 2 adet tütün doldurma makinesi, çok sayıda makaron ve tütün ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı, iş yeri mühürlendi.
Olay, 21 Şubat Cumartesi günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'sahte sigara üretiliyor' ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendirerek çalışma başlatan polis ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı.
Ekiplerce, iş yerinde yapılan aramada 2 adet tütün doldurma makinesi, 150 paket bandrolsüz boş makaron, 248 paket bandrolsüz doldurulmuş makaron, 73,8 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Öte yandan olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alırken iş yeri belediye ekiplerince mühürlendi.
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