Küçükçekmece'de korkutan yangın

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 2 katlı gecekonduda çıkan yangın yan binaya sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece'de korkutan yangın

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi 1. Çalıkuşu Sokak'ta 2 katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler yan tarafta bulunan binaya sıçradı. Yangının çıktığı gecekonduda kimse bulunmazken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokakta gerçekleştirilen elektrik çalışması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına ulaşmakta güçlük çekti.

Gecekonduya ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin sıçradığı binada maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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