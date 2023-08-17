Küçükçekmece’de kumarhane baskını: 8 gözaltı

İstanbul Küçükçekmece'de denetim yapan polis ekipleri, kumar oynatıldığını belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 1 milyon 470 bin lira ele geçirildi.

Küçükçekmece’de kumarhane baskını: 8 gözaltı

Küçükçekmece’de denetim yapan polis ekipleri, Fatih Mahallesinde bir adreste kumar oynatıldığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında içeride kumar oynadığı belirlenen G.A., D.F.K., F.N., M.Y.K., T.S., D.A. ve F.Y. isimli 7 kişi ile birlikte iş yeri sahibi M.B.O. yakalandı.

Küçükçekmece’de kumarhane baskını: 8 gözaltı - 1

Adreste yapılan aramalarda, 465 adet oyun pulu, 1 milyom 470 bin lira nakit para, 1 adet para sayma makinası ele geçirildi.

Çalışma ruhsatı olmadığı belirlenen işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi. Kumar oynadığı belirlenen şüphelilere 28 bin 560 lira para cezası uygulanırken işyeri sahibi M.B.O. adliyeye sevk edildi. M.B.O. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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