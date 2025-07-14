Küçükçekmece'de markete molotoflu saldırı
İstanbul Küçükçekmece'de bir marketin önüne gelen maskeli kişi, yaktığı molotofkokteylini markete atarak kaçtı.
Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'nde dün gece saatlerinde bir marketin önüne gelen maskeli bir kişi, elindeki molotofkokteylini yaktı. Şüpheli molotofkokteylini markete attıktan sonra koşarak uzaklaştı.
Olay üzerine dışarı çıkan iş yeri sahibi, molotofkokteyline su dökerek söndürdü. Şüphelinin koşarak uzaklaşırken "Patlamadı Ramo' dediği duyuldu.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, saldırı anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
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