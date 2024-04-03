Küçükçekmece'de otele silahlı saldırı: Seken mermi metrobüse isabet etti

Olay, saat 00.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 1. Değer Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, sokakta bulunan 4 katlı otelin önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, uzun namlulu silahla otele ateş açtı.

Açılan ateş sonucu otele çok sayıda mermi isabet ederken, şans eseri yaralanan olmadı.



SEYİR HALİNDEKİ METROBÜSE MERMİ İSABET ETTİ



Şüphelilerin açtığı ateş sonucu seyir halindeki bir metrobüse ise mermi isabet etti. Saldırıya karışan şüpheliler kaçarken otel görevleri durumu polise haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.