Küçükçekmece'de otluk alanda yangın

İstanbul Küçükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Küçükçekmece'de otluk alanda yangın

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi Kamelya Sokak'ta bulunan otluk alanda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından Küçükçekmece Belediyesi'ne ait araçlarla soğutma çalışması yapıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...