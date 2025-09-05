Küçükçekmece'de otluk alanda yangın

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi Kamelya Sokak'ta bulunan otluk alanda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından Küçükçekmece Belediyesi'ne ait araçlarla soğutma çalışması yapıldı.