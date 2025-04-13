Küçükçekmece'de plakasız motosikletle saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de bir apartman dairesine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Plakasız motosikletle gelen iki saldırgan, saldırı sonrası olay yerinden kaçtı.

Küçükçekmece'de plakasız motosikletle saldırı

Küçükçekmece'de bir apartman dairesine düzenlendi.

Atatürk Mahallesi Ercan Sokak'ta 6 katlı binanın önüne plakasız motosikletle gelen maskeli iki şüpheli, bir apartman dairesine ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de plakasız motosikletle saldırı - 1

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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