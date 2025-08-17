Küçükçekmece'de rehine krizi: Polisi görünce üçüncü kattan atladı

Küçükçekmece'de psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen E.Y., henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı ailesini rehin aldı. Daireden gelen sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Ekipler gelmeden önce, binada yaşayan komşuları, E.Y.'nin kız kardeşini evden dışarı çıkarmayı başardı. Kendisini korumak için evin balkonuna kilitleyen E.Y.'nin annesi ise, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile kurtarıldı.



Bu sırada kendisine teslim olması yönünde çağrı yapan ve eve girmeye çalışan polis ekiplerini dinlemeyen E.Y., 3'üncü kattaki dairenin penceresinden atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen E.Y., yaralandı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şüpheli, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Eve giren polis ekipleri, E.Y.'nin yanında kalan erkek kardeşinin koluna bıçakla zarar verdiğini gördü. Yaralanan erkek kardeş de tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



"KARDEŞİNİN KOLUNDA BIÇAK İZİ VARDI"



Olayın yaşandığı binada yaşayan Mehmet Aydoğdu, "Kız kardeşi geldi, bize sığındı. 1 gün değil, 2 gün değil, çekilmez bu. Polisleri aradık, geldiler. Polis gelince kapıyı açmadı. Kardeşiyle annesini rehin tutmuştu. Kardeşini bıçaklamıştı. Kardeşinin kolunda bıçak izi vardı. En son geldiğinde kendini camdan aşağı attı" dedi.



''ANNEMİ YUKARI GETİRİN' DİYE BAĞIRDI'



Olayı gören Osman Temur ise, "Ben sadece camdan atladığını gördüm. Cama çıktı. Oradan, 'Annemi yukarı getirin' diye bağırdı. Annesi tabi aşağı indirilince, cama çıktı oturur gibi yaptı. Sonra indi aşağı"