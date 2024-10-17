Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Bağlar Caddesi'ndeki tekel bayisi önüne gelen maskeli 2 kişi, henüz belirlenemeyen sebeple kaldırımda yürüyen R.M. ve Y.T'ye silahla ateş açtı.



R.M. ve Y.T'nin ayaklarından yaralandığı saldırı nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı R.M. ile Y.T'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Saldırının gerçekleştirildiği yerde detaylı inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.