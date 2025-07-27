Küçükçekmece'de silahlı saldırı: Kasklı şüpheli kaçtı
Küçükçekmece’de eski çalıştığı iş yerindeki arkadaşlarını ziyaret eden Hamza A. (20), motosiklet kaslı şüphelinin silahlı saldırısıyla yaralandı.
Saat 15.15 sıralarında Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'ndeki, eski çalıştığı iş yerine ziyarete gelen Hamza A., buradaki arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı.
Bu sırada motosikletini arka sokağa bırakarak iş yerinin önüne gelen şüpheli, yanındaki silahı çıkararak Hamza A.'ya ateş edip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Hamza A., ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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