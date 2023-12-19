Küçükçekmece'de spor kulübü başkanına silahlı saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş silahlı saldırıya uğradı. Ulaş'ın otopark işletmecileri ile çıkan tartışmanın ardından vurulduğu öğrenilirken saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de spor kulübü başkanına silahlı saldırı

Küçükçekmece'de Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş ile kulüp binası altında bulunan esnaflarla kira konusunda toplantı yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Toplantı sırasında otopark işletmeciliği yapan kişiler ile Ulaş arasında tartışma yaşandı.

Çıkan tartışmada otopark işletmecisinin arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi yanında bulunan silah ile Ulaş'a ateş etmeye başladı.

Silah seslerini duyan kulüp çalışanları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Küçükçekmece'de spor kulübü başkanına silahlı saldırı - 1

Ayağından yaralanan Ahmet Ulaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Silahla ateş eden şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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