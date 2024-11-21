Küçükçekmece'de şüpheli ölüm

Atatürk Mahallesi Aktepe Sokak'ta bir apartmanın bodrum katındaki daireden kötü koku gelmesi üzerine komşular durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiyenin çalışmasıyla daireye girebilen ekipler, erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin Kazım T.'ye (48) ait olduğu, bu kişinin 3 gün önce öldüğü belirlendi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM



Kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçen olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi.