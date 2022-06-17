Küçükçekmece'de taciz şüphelisine linç girişimi

Küçükçekmece’deki bir mağazada alışveriş yapan iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındığını bildirdi.

Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki bir mağazada dün saat 20.00 sıralarında iki kız çocuğuna yönelik taciz iddiası üzerine esnaf ile mahalle sakinleri mağazaya girip şüpheliyi linç etmek istedi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenliği alan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Gözaltına alınan şüpheli, olay yerine sevk edilen zırhlı araçla emniyete götürüldü.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce, Küçükçekmece nüfusuna kayıtlı Metin A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" denildi.