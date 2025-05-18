Küçükçekmece'de tankerden sızan madde endişe yarattı

Küçükçekmece açıklarında demirli tankerden sızan bilinmeyen madde, deniz yüzeyini kapladı. Yetkililer inceleme başlattı.

Küçükçekmece'de tankerden sızan madde endişe yarattı

açıklarındaki bir tankerden denize sızan madde endişeye neden oldu.

Dün akşam saatlerinde deniz yüzeyini kaplayan sızıntı nedeniyle bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi.

Yapılan inceleme sonucunda gemiden sızan maddeden numune alındı.

güvenli bir bölgeye çekilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

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