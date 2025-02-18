Küçükçekmece'de tehlikeli yıkım: Binadan kopan parçalar mağazanın tavanını deldi

Kopan iki büyük parça, bitişikte bulunan tek katlı giyim mağazasının çatısı delip mağazanın içine girdi.

İstanbul 'un Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bir sokakta 16 Şubat Pazar günü öğlen saatlerinde kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binanın yıkımı sırasında faciadan dönüldü.

Mağazanın tavanında delik açılırken mağazada bulunan ürünlerin bir kısmı da zarar gördü.

Olay sırasında mağazanın kapalı olması sayesinde ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük hasar oluştu.

