Küçükçekmece'de tehlikeli yıkım: Binadan kopan parçalar mağazanın tavanını deldi

İstanbul Küçükçekmece'de bir binada yıkım yapıldığı sırada kopan parçalar bitişikteki mağazanın tavanını delip içeri düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Küçükçekmece'de tehlikeli yıkım: Binadan kopan parçalar mağazanın tavanını deldi

'un Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bir sokakta 16 Şubat Pazar günü öğlen saatlerinde kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binanın yıkımı sırasında faciadan dönüldü.

Kopan iki büyük parça, bitişikte bulunan tek katlı giyim mağazasının çatısı delip mağazanın içine girdi.

Küçükçekmece'de tehlikeli yıkım: Binadan kopan parçalar mağazanın tavanını deldi - 1 Mağazanın tavanında delik açılırken mağazada bulunan ürünlerin bir kısmı da zarar gördü.

Olay sırasında mağazanın kapalı olması sayesinde ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük hasar oluştu.

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