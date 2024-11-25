Küçükçekmece'de teknede erkek cesedi bulundu

Küçükçekmece'de bir teknede ceset bulundu. Cesedin 45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Küçükçekmece'de teknede erkek cesedi bulundu

Küçükçekmece'de balıkçılar, dereyle denizin buluştuğu noktada sahile bağlı, kullanılmayan tekneden gelen kokular üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri teknenin içerisinde hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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