Küçükçekmece'de TEM Otoyolu'nda motosiklet kazası: 1 ölü

Küçükçekmece'de TEM Otoyolu'nda iki motosiklet kaza yaptı. Kazanın ardından motosikletlerden biri savrularak arıza nedeniyle emniyet şeridinde bulunan otomobilin altına girdi. Otomobilin altında sıkışan Hakan Güven olay yerinde hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de TEM Otoyolu'nda motosiklet kazası: 1 ölü

Kaza, saat 20.40 sıralarında TEM Otoyolu, Kücükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 KL 7273 plakalı ile başka bir motosiklet kaza yaptı.

Çarpmanın etkisiyle 34 KL 7273 plakalı motosiklet savrularak, arıza nedeniyle emniyet şeridinde bulunan 22 AY 418 plakalı otomobilin altına girdi. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralanırken, artçısı olan Hakan Güven(25) otomobilin altında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aracın altından çıkarılan Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Hakan Güven’nin yakınları sinir krizi geçirirken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Güven’nin cenazesi morga kaldırıldı.

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