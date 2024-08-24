Küçükçekmece'de ters yön kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Küçükçekmece'de ters yönden gelen hafifi ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 3 kişi yaralanırken 2 kişi de gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de ters yön kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Olay, Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Kılıç Ali Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya hafif ticari aracın şoförünün yakınları da dahil olunca tekme ve yumruklar havada uçuştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. sırasında yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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