Küçükçekmece'de TIR alt geçide sıkıştı: "Bu yola navigasyon soktu"

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü Becerir kazada yara almazken yanında bulunan 11 yaşındaki oğlu hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri caddeyi iki yönlü trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralı çocuğu ayakta tedavi etti.



Çekici yardımıyla TIR'ın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik tekrar açıldı.



"BU YOLA BİZİ NAVİGASYON SOKTU"



Olayı anlatan TIR şoförü Alaaddin Becerir, "Bu yola bizi navigasyon soktu. Köprüyü de fark edemeyince köprüye vurduk. Uyarı tabelasını gördüm ama ben yolun başında zannettim. Yola bakarken atladık orayı" diye konuştu.