Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul Küçükçekmece'de uyuşturucu satışı yapılan eve düzenlenen operasyonla satışa hazır çeşitli miktarlarda kokain ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir evi takibe aldı.

Bir kişinin eve girip uyuşturucu satın aldığını belirleyen ekipler, şüpheli H.K.'yi durdurup üzerini aradı. H.K.'nin üzerinde uyuşturucu bulan ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda, Yusuf T. ve Y.A. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise, 8 parça peçete diye tabir edilen uyuşturucu madde, 5 parça halinde toplam 4 gram gelen kokain, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 6 bin 180 lira ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli Y.A. emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken H.K. ve Yusuf T. adli makamlara sevk edildi.

Adli makamlarca H.K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yusuf T. ise, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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