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Küçükçekmece'de uzun namlulu silahla ateş açılan iş yerindeki 3 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de iş yerine uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de uzun namlulu silahla ateş açılan iş yerindeki 3 kişi yaralandı

Gültepe Mahallesi Şahinler Sokak'taki tamircisinin önüne gelen motosikletli ve kasklı 2 şüpheliden biri, uzun namlulu silahla iş yerine ateş açtı.

Saldırıda iş yerine çok sayıda mermi isabet ederken, içeride bulunanlardan 3'ü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde ayrıntılı inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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