Küçükçekmece'de yangın paniği yaşandı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki Zümrüt Sokak'ta bulunan dört katlı binanın dördüncü katında çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü.