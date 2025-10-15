Küçükçekmece'de yangın paniği

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Namık Kemal Caddesi'nde bulunan bir kafede saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye de yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.