Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina çöktü: 2 kişi yaralandı
18.09.2026 22:07
Son Güncelleme: 18.09.2026 22:19
Küçükçekmece'de yıkımı süren binanın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bir bölümünün çöktü. Bu sırada yoldan geçen 2 kişi yaralandı.
İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın ayakta kalan bölümünde çökme meydana geldi.
Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı.
Göçük altında tedbir amaçlı tarama çalışması yapılıyor.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin göçük alanındaki tarama çalışmaları sürüyor.