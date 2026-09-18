Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina çöktü: 3 kişi yaralandı

Çökme sonrasında enkaz altında iki kişinin kaldığı iddiasıyla AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede geniş kapsamlı arama-kurtarma çalışması başlattı. AFAD ve itfaiye ekipleri, enkazın farklı noktalarında özel eğitimli köpeklerle ve dinleme yöntemiyle yaptığı aramalarda kimsenin kalmadığını tespit etti. Bunun üzerine arama çalışmaları sona erdi.

Olay sonrası çöken bina ve binanın çevresinde yapılan arama çalışmaları dronla havadan görüntülendi. Binanın ayakta kalan kısmı arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra iş makinaları ile yıkıldı.

Yıkımı yapan firmanın yetkilisi ve kepçe operatörü ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.