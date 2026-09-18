Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina çöktü: 3 kişi yaralandı
18.09.2026 22:07
Son Güncelleme: 18.09.2026 23:53
Küçükçekmece'de yıkımı süren binanın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bir bölümünün çöktü. Bu sırada yoldan geçen 3 kişi yaralandı.
Küçükçekmece İnönü Mahallesi Şirin Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 5 bloklu sitede yıkım çalışmaları sürüyor. Gün içerisinde bir blokta yıkım çalışması gerçekleştirilirken, çalışmaların durmasının ardından binanın ayakta kalan bölümü kendiliğinden çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen çökme sırasında çevreyi kısa sürede toz ve duman kapladı.
Bu sırada yoldan geçen 3 kişi enkaz parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken, sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Göçük altında tedbir amaçlı tarama çalışması yapılıyor.
Çökme sonrasında enkaz altında iki kişinin kaldığı iddiasıyla AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede geniş kapsamlı arama-kurtarma çalışması başlattı. AFAD ve itfaiye ekipleri, enkazın farklı noktalarında özel eğitimli köpeklerle ve dinleme yöntemiyle yaptığı aramalarda kimsenin kalmadığını tespit etti. Bunun üzerine arama çalışmaları sona erdi.
Olay sonrası çöken bina ve binanın çevresinde yapılan arama çalışmaları dronla havadan görüntülendi. Binanın ayakta kalan kısmı arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra iş makinaları ile yıkıldı.
Yıkımı yapan firmanın yetkilisi ve kepçe operatörü ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.