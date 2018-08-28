İstanbul Küçükçekmece'de kamyondan yola dökülen kimyasal maddeden 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi’nde bir kamyon, fabrikadan Ambarlar’a götürülmek üzere sülfürik asit aldı. Cadde üzerinde kamyondaki asit yola döküldü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, ambulans ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Asidin üzerine basan iki kişi yaralandı. Yaralananlardan birisi hastaneye götürülürken diğer kişi ise sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.
Güvenlik ekipleri tarafından yol bir süre trafiğe kapatılırken belediye ekiplerince yola kum döküldü.