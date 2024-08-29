Küçükçekmece'deki ayakkabı atölyesinde yangın

İstanbul Küçükçekmece'deki ayakkabı atölyesindeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken atölyede maddi hasar meydana geldi.

Küçükçekmece'deki ayakkabı atölyesinde yangın

Atatürk Mahallesi Mercan Sokakta bulunan 5 katlı iş yerinin 1'inci katında bulunan ayakkabı atölyesinde saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Atölyeden dumanların çıktığını gören işçiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Küçükçekmece'deki ayakkabı atölyesinde yangın - 1

  kısa sürede büyüdü ve atölye alev alev yanmaya başladı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken sokakta kısa süreli panik yaşandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken atölyede maddi hasar meydana geldi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Öğrencilere SMS'le burs tuzağı

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’da yaylaya düşen yıldırım can aldı

Antalya’da yaylaya düşen yıldırım can aldı

Kilis’te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kilis’te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

HÜRKUŞ gökyüzünde yaklaşık 5 bin saate ulaştı

HÜRKUŞ gökyüzünde yaklaşık 5 bin saate ulaştı

Metroda çocuğa şiddete gözaltı

Metroda çocuğa şiddete gözaltı

Düğünde damadı darbeden 7 şüpheli tutuklandı

Düğünde damadı darbeden 7 şüpheli tutuklandı

Arazi anlaşmazlığında kan aktı

Arazi anlaşmazlığında kan aktı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...