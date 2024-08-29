Küçükçekmece'deki ayakkabı atölyesinde yangın

Atatürk Mahallesi Mercan Sokakta bulunan 5 katlı iş yerinin 1'inci katında bulunan ayakkabı atölyesinde saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü ve atölye alev alev yanmaya başladı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken sokakta kısa süreli panik yaşandı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken atölyede maddi hasar meydana geldi.