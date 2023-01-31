Küçükçekmece'deki kedi düşmanı adli kontrolle serbest

Kedi düşmanı yine sahnede - Hapis cezası yetmedi Haberi Görüntüle

İstanbul'da bir sitede, kediye tekme attığı anlara ait görüntüler ortaya çıkan Aytuğ K. gözaltına alındı.

Olay, 5 Ocak'ta Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.



Sitenin girişinde kediye tekme atan adamı gören site sakinleri, durumu polise bildirdi.



Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden, zanlıyı tespit etti.



Gözaltına alınan Aytuğ K.'nin, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddia ediliyor.



Aytuğ K, emniyetteki işlemlerinin ardından "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde adli kontrolle serbest bırakıldı.



"SİTE YÖNETİMİNE KARŞI VERMİŞ OLDUĞUM BİR TEPKİYDİ"



Aytuğ K. savcılıkta verdiği ifadesinde, "Benim aslında kedilere karşı bir nefretim yok. Ancak site yönetimi benim kedilere karşı olan hassasiyetimi bildiği için bilinçli olarak 25, 30 kediyi site içerisinde besliyor, onların dışkılarını ve spermlerini gelip benim duvarlarıma sürüyorlar. Zaten kendileriyle birçok dava dosyamız var. Benim orada kediye zarar verme niyetim yoktu. Ancak site yönetiminin kediler üzerinden bana yaptıklarına karşı orada kediyi görünce vermiş olduğum bir tepkiydi. Bir fırça olsaydı onunla dışarıya çıkaracaktım ancak benim verdiğim tepkiyle kedi öyle yukarı sıçrayınca o görüntüler oluştu. Zaten sonra dışarıya çıkarmaya çalıştım. Bu yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" dedi.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin

"BU KARARI ASLA KABUL ETMİYORUZ"



Aytuğ K.'nin adliyeye getirileceğini öğrenen hayvanseverler adliye önüne geldi. Hayvansever İnci Demirer, "2016 yılından beri bu suçları işlediğini kendi ağzıyla itiraf eden bir şahıstan bahsediyoruz. O şahıs bugün tutuklanması gerekirken maalesef ki serbest kaldı. Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu şahsın tutuklanmasını ve adaletin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.