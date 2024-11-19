Küçükçekmece'deki silahlı çatışmada 14 yaşındaki bir çocuk öldü

iddiaya göre Salim A. (14) ile S.K. (17) ve 2 arkadaşı arasında tartışma çıktı. Silahların kullanıldığı olayda yaralanan Salim A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Dün akşam Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta yaşanan olayda iddiaya göre, Suriye uyruklu Salim A. (14), yolda karşılaştığı 17 yaşındaki S.K. ve 2 arkadaşıyla tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken Salim A. ve S.K. yanlarında bulunan silahla birbirlerine ateş açtı. Yaralanan 2 çocuğu hastaneye kaldırılırken S.K.'nın yanındaki iki arkadaşı olay yerinden kaçtı.



Salim A. kaldırıldığı hastanede öldü. S.K.'nın ise ayağından yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri olayda kaçan iki kişinin yakalaması için çalışma başlattı.