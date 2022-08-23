Küçükçekmece'deki 'site' kavgasında 23 tutuklama

İstanbul Küçükçekmece'de site yöneticileriyle kafe sahipleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 23.08.2022 - 00:07

Küçükçekmece'deki 'site' kavgasında 23 tutuklama

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Site yöneticileriyle kafe sahipleri arasında silahlı kavga: 11 yaralı

Site yöneticileriyle kafe sahipleri arasında silahlı kavga: 11 yaralı

Küçükçekmece'de 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, silah ve bıçağın da kullanıldığı, 13 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 27 şüpheliden 23'ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Dört şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltındaki 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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