Küçükçekmece’deki trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Küçükçekmece D-100 karayolu Edirne istikametinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Küçükçekmece’deki trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 09 K 9737 plakalı kamyonet kaçmaya başladı.

Küçükçekmece D-100 karayolu Edirne istikametinde ilerleyen kamyonet, aynı yönde seyreden otomobil ve panelden minibüsle çarpıştı.

Kamyonetin sürücüsü aracın içinde sıkışırken, kaza nedeniyle 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ve diğer 4 yaralı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

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