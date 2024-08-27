Küçükçekmece’deki trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 09 K 9737 plakalı kamyonet kaçmaya başladı.



Küçükçekmece D-100 karayolu Edirne istikametinde ilerleyen kamyonet, aynı yönde seyreden otomobil ve panelden minibüsle çarpıştı.



Kamyonetin sürücüsü aracın içinde sıkışırken, kaza nedeniyle 1’i ağır 5 kişi yaralandı.



Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ve diğer 4 yaralı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.