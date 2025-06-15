Küçük çocuk elektrik akımına kapıldı

Adıyaman’da 5 yaşındaki bir çocuk, elektrik trafosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Küçük çocuk elektrik akımına kapıldı

merkez Vartana bölgesinde bulunan bir trafosuna temas eden 5 yaşındaki Bilal Asaf K., elektrik akımına kapıldı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bilal Asaf K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun netleşmesi için gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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